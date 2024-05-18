Дмитрий Кортава: «У «Козлов» завтра будет новый спонсор. Его проверили вдоль и поперек. За этой командой двойной взгляд»

Теги Дмитрий Кортава Winline Медиалига GOATS Медиафутбол

Дмитрий Кортава высказался по ситуации с несогласованным нанесением у GOATS.

– Был ли как-то наказан сотрудник, выпустивший GOATS в форме с несогласованным спонсором?

– Кто-то вообще согласовывал эту майку? Будем тщательнее за этим следить. Все клубы будут присылать то, что у них написано на майках, с какими партнерами они играют.

У «Козлов» завтра будет новый спонсор. Его проверили вдоль и поперек. За этой командой двойной взгляд.

– В регламенте нет наказание за такое нанесение. Будут применены какие-то санкции к клубу?

– Что-то мы по «Козлам» говорили на КДК. Дождитесь, до матча КДК должно выйти, – рассказал технический директор Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Павлу Антропову.

Для клуба Медиалиги требуют технарь, соперник отказывается играть. Все из-за рекламы криптоплатформы

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