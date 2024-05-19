«Меня ждут там. Гатагов видит меня на другой позиции, не нападающим». Старостин о возвращении в «Амкал»

Теги Сослан Гатагов Амкал Winline Медиалига Антон Старостин Lotus Медиафутбол

Антон Старостин рассказал, что планирует вернуться в «Амкал».

– Твоя аренда была до 5-го тура. Где бы ты хотел играть дальше?

– Я бы хотел вернуться в «Амкал» и дальше прогрессировать, помочь команде взять кубок.

– Были разговоры c Сосланом Гатаговым о возвращении?

– Был разговор. Все зависит от конкуренции. Сослан Маратович видит меня на другой позиции, не нападающим. Также поговорил с Lotus. Меня ждут и там, и там. Я должен выбрать сам, где мне будет комфортнее.

– Как оценишь отрезок в Lotus?

– Задача была восстановиться от травмы и набрать форму. Я это сделал. Дальше только прогрессировать в «Амкале» и выигрывать конкуренцию, рассказал нападающий Lotus корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, перед стартом сезона Старостин ушел в аренду в Lotus из «Амкала».

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