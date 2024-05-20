«Амкал» сыграет с «Конями» на большом «Москвиче», Fight Nights – с 2Drots в Иваново. Расписание 6-го тура Медиалиги
Стало известно расписание шестого тура пятого сезона Winline Медиалиги.
Медиалига
6-й тур
24 мая, пятница
«Титан» – FC Bus. Начало – 18:00.
СКА – Lotus. Начало – 21:00.
25 мая, суббота
«Народная Команда» – ФК «Матч ТВ». Начало – 11:00.
DMedia – «Эгриси». Начало – 14:00.
«Деньги Рокетов» – ЛФК «Рома». Начало – 17:00.
«Родина Медиа» – ФК «10». Начало – 21:00.
26 мая, воскресенье
«Тандем» – «БроукБойз». Начало – 12:00.
«Чисто Питер» – GOATS. Начало – 14:00.
Fight Nights – 2Drots. Начало – 16:00.
«Амкал» – «Кони». Начало – 19:00.
Матчи «Тандем» – «БроукБойз» и Fight Nights – 2Drots пройдут в Иваново на стадионе «Текстильщика». Все остальные матчи тура пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.