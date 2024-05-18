«Эгриси» заявил внука Розанова на сезон МФЛ: «Холанд – любимый игрок Дани, но Эрлинг проиграет конкуренцию, если мы пригласим его»

Теги Манчестер Сити Юрий Розанов Эрлинг Холанд Эгриси Winline Медиалига «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Павел Чепурин рассказал о внуке Розанова в заявке «Эгриси».

– Слышал, что вы можете пригласить внука Юрия Розанова.

– Он у нас уже в заявке на сезон. Он у нас был на первой игре против «БроукБойз», наносил символический удар. Мы хотели сегодня устроить символическую историю, чтобы Даня вышел в стартовом составе 12-м игроком, а со стороны «Матч ТВ» вышел кто-то из старичков комнаты 8-16. Но Даня приболел, у него высокая температура. 

– На другие матчи планируете пригласить Даню?

– Да. Просто очень хотелось, чтобы именно в матче с «Матч ТВ» Даня Розанов вышел и дополнительно подсветил, что у наших команд много общего.

– Это же символическая история? Не будете бросать его сражать с футболистами?

– Пока нет, но учитывая, что он совсем еще юный, молодой футболист, смотрим на перспективу. Обрастет мясом и будет у нас играть. Он говорит, что у него любимый футболист Холанд. Он на него даже чем-то похож. А у нас есть проблемки в нападении. Холанд – любимый игрок Дани, но Эрлинг проиграет конкуренцию, если мы пригласим его, – рассказал голкипер «Эгриси».

«Эгриси» в 5-м туре Winline Медиалиги проиграл ФК «Матч ТВ» (1:5).

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