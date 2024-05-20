«Я оцениваю себя в 3 миллиона, стою на своем. Я выдвинул условия и подчеркнул, что они не меняются». Укол о бое против Райзена

Укол заявил, что не собирается отступать от желаемого гонорара за бой с Райзеном.

– Камил Гаджиев выдвинул условия боя, ты выдвинул свои. Тебя не устроило его предложение?

– Я выдвинул условия не ему, а Райзену. Камил выдвинул сумму, как мы будем делить ее – вопрос к Райзену. Если он отвечает за слова, сказал же, что деньги тут не решают. У него вопрос чести, я же его оскорбил.

Я сказал 500 тысяч – дерзай! Остальное: 3 миллиона – это мой гонорар. Это мое время, хейт и так далее. Драться с Райзеном – мне не очень хочется марать руки, но за деньги – да.

– В комментариях многие пишут, что сумма, которую ты назвал, несоизмерима с твоей медийностью.

– Это их проблемы. Я себя оцениваю в 3 миллиона.

– Многие думают, что ты выдвинул свои условия, потому что ты не уверен в своих силах.

– Сейчас происходит своего рода торг. Я выдвинул условия и подчеркнул, что они не меняются. Стою на своем. Да, Камил сказал, что дает больше. Но вопрос к Райзену.

– Есть ли переговоры с Камилом и Райзеном сейчас?

– С Райзеном мне не о чем общаться. Камил либо сам мне наберет, либо я ему наберу. Если все реально так заворачивается, то я готов общаться.

– Ждешь ответа от Райзена?

– Да, пускай подтвердит, что я сказал. Буду связываться с Камилом и вносить конкретику, – заявил защитник GOATS в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.