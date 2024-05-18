«Эгриси» открыл счет в игре с «Матч ТВ» в 5-м туре Медиалиги

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«Эгриси» и «Матч ТВ» играют в 5-м туре Winline Медиалиги.

18 мая, суббота

«Эгриси» – «Матч ТВ»  – 1:0 (первый тайм)

«Эгриси» (основной состав): Клюкин, Дасаев, Яненко, Кольтяпа, Зот, Егораш, Юрчик, Сменчугас, Алексеев, Григорьев, Зорро.

«Матч ТВ» (основной состав): Пузин, Сурков, Фаттахов, Тимошин, Гранат, Хатаженков, Василенко, Акименко, Горбанец, Горбатенко, Имедадзе.

Гол: 1:0 – Зорро (11).

Матч проходит в Москве, на стадионе «Москвич».

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