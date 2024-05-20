Дмитрий Кузнецов: «Самый сильный игрок в 2Drots – Слон, самый слабый – Эйтан»

Теги Дмитрий Кузнецов «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Эйтан Виейра Мбэйп Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов назвал самого сильного и самого слабого игрока 2Drots.

– Кого вы считаете самым сильным игроком в 2Drots и самым слабым?

– На данный момент самый слабый у нас Эйтан. Самый сильный – тяжело сказать, амплуа разные. Но есть лидеры команды. Сейчас – Слон.

– Мбэйп сильнее, чем Эйтан?

– Мбэйп очень хорошо выглядит на тренировках. В товарищеской игре гол забил. Эйтан вообще не пришел.

Мне Эйтан в прошлом году сказал: «Викторович, я пропустил две тренировки». Я посмотрел и увидел, что 45 тренировок. Нормальный человек? У него была в школе беда с математикой или что? – заявил главный тренер 2Drots.

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