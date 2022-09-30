Дидар Сыдыкбек проведет медиафутбольный турнир между командами из стран СНГ

Руководитель SD Family Дидар Сыдыкбек анонсировал медиафутбольный турнир среди команд стран СНГ.

«Друзья, очень рад объявить о большом масштабном медиатурнире по футболу среди стран СНГ. Вы все знаете, что я очень тщательно подхожу к каждому своему проекту и обещаю, что будет качественный турнир с большой организаторской командой, а также с большим количеством болельщиков!

Сделаем так, чтобы в столице во время паузы от внутреннего чемпионата каждый человек знал о нашем турнире. Говорить много не буду, лучше как всегда покажу делом. Всех люблю и ценю.

Надеюсь что будет колоссальная поддержка. Зима в Казахстане обещает быть жаркой», написал Дидар в телеграм-канале «Футбольная жизнь SD».

Турнир пройдет в январе 2023-го и продлится 3 недели.

У Дидара есть предварительные договоренности с командой из Кыргызстана и с .