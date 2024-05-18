«Раньше там стоял, сейчас здесь играю – ответственности еще больше». Стронг о матче на «Петровском»

Стронг рассказал об эмоциях от матча на «Петровском».

– Какие ощущения от нового тренерского штаба? Три глыбы российского футбола. Что-то уже поменялось?

– Конечно, поменялось. Как минимум, сегодня не стыдно за игру. За результат, конечно, как обычно, #####... Не знаю, чего не хватает. Один гол такой. Вроде контролируешь игру, играешь первым номером... Где-то не хватает чутья.

Как минимум какая-то игра появилась. Будем стараться, справляться, набирать очки в турнире, а дальше будет как будет. Конечно, противно наблюдать.

– Какие эмоции от возвращения на «Петровский»?

– Грандиозные. На этой трибуне сколько раз мы бывали, поддерживали «Спартак». Сегодня у нас тоже была мощнейшая поддержка. Больше, чем питерских болельщиков. Это весь матч ощущалось. Конечно, классно. Раньше там стоял (показывает на трибуны – Спортс), сейчас здесь играю – ответственности еще больше, – рассказал капитан «Народной Команды» в интервью корреспонденту Спортса Павлу Антропову.

« » проиграла « » (0:1) в рамках 5-го тура . Игра состоялась в Санкт-Петербурге, на стадионе «Петровский».