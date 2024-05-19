Дубников о своем удалении: «На первых минутах можно было бы дать желтую. У меня не было умысла нанести травму»

Кирилл Дубников высказался о полученной красной карточке.

– Раннее удаление. Расскажи, как было с твоей стороны?

– Летел мяч. Я смотрю вверх и тянусь за мячом. Я понимаю, что не достаю, но мало ли, вдруг я его как-нибудь зацеплю. Игрок сыграл из-за спины, и получилось, что я долетел прямой ногой, грубо. Как по мне, на первых минутах можно было дать желтую.

– Сейчас все обсуждают эту красную. Говорят, что спорная. Если честно, как ты считаешь?

– Я посмотрел эпизод. Со стороны понятно, что опасно. У меня не было никакого умысла нанести травму. Я сразу извинился. Пацаны, красавцы, – рассказал нападающий FC Bus корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, FC Bus выиграл (0:0, 5:4 Б) у Lotus в серии буллиталити. В самом начале матча Дубников получил красную карточку.