Овечкин забил 908-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 985-й, до рекорда Гретцки – 31 шайба
Александр Овечкин забил 908-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Виннипега» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Россиянин на шестой минуте второго периода дальним броском от борта пробил вратаря Эрика Комри.
Этот гол стал 908-м в регулярных чемпионатах НХЛ для форварда и 985-м в лиге с учетом плей-офф.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
Александр набрал 22 (11+11) очка в 24 матчах текущего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
