«Ливерпуль» проиграл 9 из 12 последних матчей – впервые с 1954 года

«Ливерпуль» потерпел третье крупное поражение подряд.

Команда Арне Слота сегодня уступила ПСВ в Лиге чемпионов – 1:4. 22 ноября ее разгромил «Ноттингем Форест» (0:3), 9-го – «Манчестер Сити» (0:3).

Начиная с 27 сентября «красные» проиграли 9 из 12 матчей. Победить удалось только «Айнтрахт» (5:1), «Астон Виллу» (2:0) и «Реал» (1:0), поражения (помимо упомянутых) – от «Кристал Пэлас» (1:2), «Галатасарая» (0:1), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Брентфорда» (2:3), снова «Кристал Пэлас» (0:3).

Отметим, что 9 поражений на отрезке из 12 матчей случились у «Ливерпуля» впервые за 71 год – с ноября 1953-го по январь 1954-го тоже было 9 поражений.

30 ноября «Ливерпуль » встретится с «Вест Хэмом» в АПЛ .