⚡ Кубок мира. Финал. Есипенко обыграл Якуббоева в матче за бронзу и завоевал путевку на турнир претендентов, Синдаров и Вэй И проведут тай-брейк

Есипенко обыграл Якуббоева в матче за бронзу Кубка мира по шахматам.

24–26 ноября на Кубке мира по шахматам в Индии проходят заключительные матчи. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко в двух партиях матча за бронзу обыграл Нодирбека Якуббоева из Узбекистана.

Есипенко вошел в число трех лучших игроков, которые по итогам Кубка мира отобрались в турнир претендентов 2026 года. На турнире претендентов определится будущий участник матча за шахматную корону.

Победитель Кубка мира определится на тай-брейке. Жавохир Синдаров из Узбекистана и китаец Вэй И сыграли во второй партии вничью.

Кубок мира по шахматам

Гоа, Индия

Открытый турнир

Начало тай-брейка – 12:30 по московскому времени (26 ноября), прямая трансляция – на канале ФИДЕ .

Финал

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Вэй И (Китай) – 1:1

Матч за 3-е место

Андрей Есипенко (Россия) – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Результаты 1/2 финала