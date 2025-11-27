  • Спортс
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Виннипег», «Тампа» победила «Калгари», «Каролина» уступила «Рейнджерс», «Чикаго» проиграл «Миннесоте»

27 ноября прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» обыграл «Виннипег» (4:3), «Тампа» переиграла «Калгари» (5:1), «Флорида» уступила «Филадельфии» (2:4), «Колорадо» разгромил «Сан-Хосе» (6:0).

