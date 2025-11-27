  • Спортс
НБА. «Голден Стэйт» уступил «Хьюстону», 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Миннесоту» и другие результаты

27 ноября в рамках регулярного чемпионата и кубка НБА прошли девять матчей.

В рамках Кубка НБА «Голден Стэйт» проиграл «Хьюстону», «Оклахома» победила «Миннесоту», Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восток. Группа A

Положение командТоронто – 4-0, Кливленд – 2-1, Вашингтон - 1-2, Атланта – 1-2, Индиана – 0-3

Восток. Группа B

Положение команд: Орландо – 3-0, Детройт – 2-1, Бруклин – 1-2, Бостон – 2-2, Филадельфия – 0-3

Восток. Группа C

Положение команд: Майами – 3-1, Милуоки – 2-1, Нью-Йорк – 2-1, Чикаго – 1-2, Шарлотт – 0-3

Запад. Группа A

Положение команд: Оклахома – 3-0, Финикс – 3-0, Миннесота – 2-2, Сакраменто – 0-3, Юта – 0-3

Запад. Группа B

Положение команд: Лейкерс – 3-0, Клипперс – 2-1, Мемфис – 2-1, Даллас – 1-2, Новый Орлеан – 0-4

Запад. Группа C

Положение команд: Денвер – 2-1, Сан-Антонио – 2-1, Хьюстон – 2-2, Портленд – 2-2, Голден Стэйт – 1-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
результаты
Материалы по теме
НБА. Кубок. 43+13 Дончича позволили «Лейкерс» победить «Клипперс» и выиграть группу B, 46 очков Макколлума помогли «Вашингтону» разгромить «Атланту»
26 ноября, 06:50
НБА. 43 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Сакраменто» (ОТ), 37 очков Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» победить «Кливленд» и другие результаты
25 ноября, 07:30
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
24 ноября, 07:22
Дэнни Грин: «Я считаю, что Дрэймонд – ролевой игрок. Если бы он попал в «Шарлотт», разве он остался бы суперзвездой?»
26 минут назад
Джеймс Харден о «Клипперс»: «Ситуация здесь сложная»
49 минут назад
Джонатан Куминга вернулся после пропуска 7 матчей – 10 очков в игре с «Пеликанс»
сегодня, 09:28Видео
Тайрон Лю после поражения от «Далласа»: «Мы уже много чего перепробовали. Сейчас никакого следующего шага нет»
сегодня, 08:20
Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»
сегодня, 07:50
Без Ламело Болла на площадке «Шарлотт» превзошел «Торонто» в 4-й четверти и овертайме со счетом 32:15
сегодня, 07:20
Зак Лоу: «Леброн вписался отлично, Ривз доминирует, монструозная атака. «Лейкерс», дайте немного драмы»
сегодня, 07:16
Снуп Догг – Дончичу, который стал отцом девочки: «Она пронзит прямо в сердце, но это сделает тебя лучше»
сегодня, 07:03
Никола Йокич реализовал 100% бросков с игры (26 очков) и был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом»
сегодня, 06:52Видео
Джимми Батлер надеется сыграть с «Тандер» после неприятного падения в матче с «Пеликанс»
сегодня, 06:47
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Ютой», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» и другие матчи
сегодня, 09:05
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Литва примет Италию, Испания встретится с Грузией и другие матчи
сегодня, 08:47
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с УГМК, МБА – против «Энергии» и другие матчи
сегодня, 08:31
«Ираклис» подписал американского форварда Джастина Эдлер-Дэвис
вчера, 20:10
«Дубай» расстался с филиппинским защитником Терди Равеной
вчера, 18:15
Центровой Леон Радошевич перешел в «Тревизо»
вчера, 13:59Фото
«Милуоки» проиграл 7 матчей подряд – худшая серия с дебютного сезона Янниса Адетокумбо
вчера, 11:36
Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral
вчера, 09:42Видео
Леброн Джеймс об Остине Ривзе: «Как давно я говорил вам, что он чертовски хорошо умеет играть? Так что ничего нового»
вчера, 08:17
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Германия крупно обыграла Израиль, Латвия уступила Нидерландам и другие результаты
28 ноября, 21:40