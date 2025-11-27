НБА. «Голден Стэйт» уступил «Хьюстону», 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Миннесоту» и другие результаты

27 ноября в рамках регулярного чемпионата и кубка НБА прошли девять матчей.

В рамках Кубка НБА «Голден Стэйт» проиграл «Хьюстону », «Оклахома» победила «Миннесоту», Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков. НБА Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восток. Группа A

Положение команд : Торонто – 4-0, Кливленд – 2-1, Вашингтон - 1-2, Атланта – 1-2, Индиана – 0-3 Восток. Группа B

Положение команд : Орландо – 3-0, Детройт – 2-1, Бруклин – 1-2, Бостон – 2-2, Филадельфия – 0-3 Восток. Группа C

Положение команд : Майами – 3-1, Милуоки – 2-1, Нью-Йорк – 2-1, Чикаго – 1-2, Шарлотт – 0-3 Запад. Группа A

Положение команд : Оклахома – 3-0, Финикс – 3-0, Миннесота – 2-2, Сакраменто – 0-3, Юта – 0-3 Запад. Группа B

Положение команд : Лейкерс – 3-0, Клипперс – 2-1, Мемфис – 2-1, Даллас – 1-2, Новый Орлеан – 0-4 Запад. Группа C

Положение команд : Денвер – 2-1, Сан-Антонио – 2-1, Хьюстон – 2-2, Портленд – 2-2, Голден Стэйт – 1-3 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.