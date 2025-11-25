  • Спортс
  • Журналист Жуков: «По моей информации, вчера к Лене Костылевой была применена физическая сила. Инцидентом занимаются компетентные органы»
Журналист Жуков: «По моей информации, вчера к Лене Костылевой была применена физическая сила. Инцидентом занимаются компетентные органы»

Журналист Жуков: к фигуристке Костылевой была применена физическая сила.

Журналист Владислав Жуков объяснил, почему Евгений Плющенко сегодня в резкой форме высказался о матери фигуристки Елены Костылевой.

«По моей информации, сегодняшний всплеск эмоций в телеграм-канале Евгения Плющенко вызван тем, что вчера к Елене Костылевой была применена физическая сила. Информацию получил от нескольких людей из числа тренерского состава и сотрудников академии. Вместе с подтверждающими материалами, публиковать которые не буду.

Сейчас этим инцидентом занимаются компетентные органы. Как сообщают, девочка попросила защиты у тренерского состава школы, так как ее папа Валерий в этот момент находился в отъезде. Во всех предыдущих конфликтных ситуациях (в том числе и аналогичных) именно он выступал защитником дочери, но вчера его попросту не было на месте.

Честно говоря, шок. Вынужденно слежу за этой темой вместе с вами уже более полугода и слышал, как мне казалось, уже все. Сколько раз академия угрожала принять жесткие меры, пыталась как-то воздействовать мягкой силой, но в итоге не помогло совершенно ничего.

Теперь понимаю, почему Плющенко ранее не высказывался по теме – это попросту было небезопасно. Но теперь ситуация достигла пика, и смысла молчать уже не осталось.

Сейчас папа находится с Леной. Очень надеюсь, что худшее для этой девочки позади.

Хочется верить, что для того, кто это сделал (думаю, без слов понятно, кто), этот инцидент наконец-то станет поворотным. И больше не будет этой грязной ругани не только с тренерами, но и с девочкой.

От себя отдельно отмечу выдержку тренерского состава академии, лично Плющенко и всех, кто остался неравнодушен. Можно сколько угодно предлагать варианты со стороны, наивно полагая, что точно знаешь, как сделать лучше (я, кстати, был в числе таких предлагателей), но когда сталкиваешься с таким лоб в лоб, все теории оказываются нежизнеспособными.

Самое главное – они не отвернулись от Лены и не оставили ее одну. Кажется, другие школы по ФК не стали бы даже связываться со столь тяжелым случаем. Это на самом деле дорогого стоит», – написал Жуков, слова которого приводит «Чемпионат.com».

Плющенко об Ирине Костылевой: «Много раз вытаскивали маму-блогера из полиции. Она уже состоит на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с ребенком»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoАкадемия Плющенко
Елена Костылева
Ирина Костылева
женское катание
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
