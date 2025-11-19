Российских стрелков не допустили до Сурдлимпиады в Токио из-за наличия оружия.

Организаторы летних Сурдлимпийских игр в Токио не допустили российских стрелков до участия в соревнованиях.

Об этом сообщили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России (СКР).

«К допуску в каждом виде спорта подходят индивидуально. Например, недопуск к турниру по стрелковым видам спорта нам объяснили соображениями безопасности, так как у спортсменов на руках есть оружие», – сообщил представитель СКР.

Сурдлимпиада в Токио стартовала 15 ноября. Россияне были допущены в нейтральном статусе до соревнований по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо.

В турнире по спортивному ориентированию россияне не получили допуск в связи с позицией международной федерации.