Овечкин забил 904-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 981-й, до рекорда Гретцки – 35 шайб

Александр Овечкин забил 904-й гол в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона » (3:1, первый период).

Россиянин на седьмой минуте первого периода подставил клюшку после наброса защитника Джейкоба Чикрана.

Этот гол стал 904-м в регулярных чемпионатах НХЛ для форварда и 981-м в лиге с учетом плей-офф.

По этому показателю Александр Овечкин занимает второе место в истории НХЛ , уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

В этом сезоне Овечкин набрал 16 (7+9) очков в 20 матчах чемпионата.