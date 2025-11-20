Овечкин забил 904-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 981-й, до рекорда Гретцки – 35 шайб
Александр Овечкин забил 904-й гол в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:1, первый период).
Россиянин на седьмой минуте первого периода подставил клюшку после наброса защитника Джейкоба Чикрана.
Этот гол стал 904-м в регулярных чемпионатах НХЛ для форварда и 981-м в лиге с учетом плей-офф.
По этому показателю Александр Овечкин занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
В этом сезоне Овечкин набрал 16 (7+9) очков в 20 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
