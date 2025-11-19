«Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме (3:4), ведя 3:1 за 5 минут до конца 3-го периода

«Локомотив» упустил победу над «Шанхаем» в концовке.

«Локомотив» дома уступил «Шанхай Дрэгонс » (3:4 ОТ) в матче FONBET Чемпионате КХЛ.

Железнодорожники вели в счете 3:1 в третьем периоде, но пропустили две шайбы за 5 минут до конца встречи.

В овертайме победный гол забил форвард «Шанхая» Кевин Лабанк .

«Локомотив » лидирует в таблице Западной конференции (29 матчей, 41 очко), «Шанхай» идет шестым (27 матчей, 32 очка).