«Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме (3:4), ведя 3:1 за 5 минут до конца 3-го периода
«Локомотив» упустил победу над «Шанхаем» в концовке.
«Локомотив» дома уступил «Шанхай Дрэгонс» (3:4 ОТ) в матче FONBET Чемпионате КХЛ.
Железнодорожники вели в счете 3:1 в третьем периоде, но пропустили две шайбы за 5 минут до конца встречи.
В овертайме победный гол забил форвард «Шанхая» Кевин Лабанк.
«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции (29 матчей, 41 очко), «Шанхай» идет шестым (27 матчей, 32 очка).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости