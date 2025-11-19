  • Спортс
  Волейболист Павел Тетюхин: «У нас нет большой футбольной культуры. Я считаю хоккей самым народным видом спорта, даже по географическим причинам»
Волейболист Павел Тетюхин: «У нас нет большой футбольной культуры. Я считаю хоккей самым народным видом спорта, даже по географическим причинам»

Доигровщик волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин считает, что хоккей является самым народным видом спорта в России.

В частности, Тетюхин отреагировал на слова президента страны Владимира Путина, который ранее назвал волейбол народным видом спорта.

«Я буду очень рад, если волейбол станет первым командным видом спорта в России, и нас допустят до международных соревнований. Для меня большая загадка, почему не футбол или хоккей. Я считаю хоккей самым народным видом спорта, даже по географическим причинам.

Самый популярный вид спорта – футбол, но уровень нашего международного футбола не сильно высок. У нас нет большой футбольной культуры. А в хоккее много игроков играют в НХЛ. Волейбол, мне кажется, пока что не близко стоит», – сказал волейболист.

Павел Тетюхин – сын олимпийского чемпиона Сергея Тетюхина.

