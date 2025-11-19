Австрийский лыжник Фермойлен: «Не верю, что европейцы устроят массовый бойкот, если Россия будет допущена. Большинство тех, с кем я общаюсь, будут рады снова соревноваться с россиянами»

Австрийский лыжник Фермойлен: многие будут рады снова соревноваться с россиянами.

Австрийский лыжник Мика Фермойлен считает, что возможный допуск россиян до соревнований не приведет к массовым бойкотам.

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение спортсменов, которое длится с 2022 года. Российская сторона обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Конечно, слышал об апелляции России в CAS, но не так много знаю о подобных процессах. Возможно, Россия занимает сильную позицию и у нее есть шансы. Единственное, понимаю, что время точно не на российской стороне. Итоговое решение может потребовать достаточно времени, а у России его просто нет.

Если Россия все же будет допущена, не верю, что европейцы устроят какой-то массовый бойкот. Гораздо проще пообещать отказаться выступать с русскими, чем реально сделать это. Возможно, несколько лыжников действительно так поступят, но только не большинство. В таких условиях это совсем нереалистичный сценарий.

Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию. Они будут рады снова соревноваться с россиянами. Конечно, есть и те, кто реально против, но не буду называть их имена. Могу заверить всех поклонников лыжных гонок из России, что это очень небольшое количество людей. Большая часть считает, что возвращение россиян пойдет на пользу нашему виду спорта. Несмотря на это, политическую ситуацию в мире мы тоже хорошо понимаем», – сказал Фермойлен.