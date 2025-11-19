  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Австрийский лыжник Фермойлен: «Не верю, что европейцы устроят массовый бойкот, если Россия будет допущена. Большинство тех, с кем я общаюсь, будут рады снова соревноваться с россиянами»
35

Австрийский лыжник Фермойлен: «Не верю, что европейцы устроят массовый бойкот, если Россия будет допущена. Большинство тех, с кем я общаюсь, будут рады снова соревноваться с россиянами»

Австрийский лыжник Фермойлен: многие будут рады снова соревноваться с россиянами.

Австрийский лыжник Мика Фермойлен считает, что возможный допуск россиян до соревнований не приведет к массовым бойкотам.

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение спортсменов, которое длится с 2022 года. Российская сторона обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Конечно, слышал об апелляции России в CAS, но не так много знаю о подобных процессах. Возможно, Россия занимает сильную позицию и у нее есть шансы. Единственное, понимаю, что время точно не на российской стороне. Итоговое решение может потребовать достаточно времени, а у России его просто нет.

Если Россия все же будет допущена, не верю, что европейцы устроят какой-то массовый бойкот. Гораздо проще пообещать отказаться выступать с русскими, чем реально сделать это. Возможно, несколько лыжников действительно так поступят, но только не большинство. В таких условиях это совсем нереалистичный сценарий.

Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию. Они будут рады снова соревноваться с россиянами. Конечно, есть и те, кто реально против, но не буду называть их имена. Могу заверить всех поклонников лыжных гонок из России, что это очень небольшое количество людей. Большая часть считает, что возвращение россиян пойдет на пользу нашему виду спорта. Несмотря на это, политическую ситуацию в мире мы тоже хорошо понимаем», – сказал Фермойлен.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
отстранение и возвращение России
logoCAS
logoсборная Австрии
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Мика Фермойлен
logoсборная России (лыжные гонки)
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Йоханнес Клэбо планирует выступать до Олимпиады 2030 года
вчера, 20:05
Вяльбе о Fan ID в лыжах: «На российских соревнованиях в нашем виде спорта не так много зрителей. Не думаю, что это нужное нововведение»
вчера, 19:44
Лыжи. «Хибинская гонка». Большунов, Терентьев, Мальцев, Тиунов, Трегубов пробегут в квалификации спринта классическим стилем
вчера, 18:31
Лыжи. «Хибинская гонка». Фалеева, Никитина, Пеклецова, Баранова, Сорина, Маслакова выступят в квалификации классического спринта
вчера, 18:28
Лыжи. «Хибинская гонка». Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Ардашев – 2-й, Семиков – 3-й
вчера, 10:42
Лыжи. «Хибинская гонка». Гончарова победила в классической «разделке» на 5 км, Горбунова – 2-я, Жамбалова – 3-я
вчера, 10:33
Умер последний чемпион мира на деревянных лыжах норвежец Магне Мюрмо
вчера, 06:44
Призер Пекина-2022 Аввакумова может стать тренером сборной России по прыжкам с трамплина
вчера, 06:25
Вяльбе о смерти Олюниной: «Она болела, уже не ходила – деменция, сахарный диабет. Очень жаль, уходит эпоха выдающихся людей»
19 ноября, 14:44
Скончалась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина
19 ноября, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09