Матч «Барселоны» с «Вильярреалом» в США отменен из-за «неопределенности в Испании в последние недели»: «Ла Лига сожалеет, что беспрецедентный проект не будет реализован»

Ла Лига подтвердила отмену матча «Вильярреал» – «Барселона» в США.

«Ла Лига объявляет, что после переговоров с промоутером официального матча Ла Лиги в Майами принято решение отменить мероприятие из-за неопределенности, возникшей в Испании в последние несколько недель.

Ла Лига глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и беспрецедентную возможность для международной экспансии испанского футбола, не будет реализован. Проведение официального матча за пределами нашей страны стало бы решающим шагом в глобальном росте соревнования, укрепив международное присутствие клубов, позиционирование игроков и видимость испанского футбола на таком стратегически важном рынке, как США. Проект полностью соответствовал всем нормам федерации и не затрагивал целостность соревнования, как подтвердили компетентные учреждения, ответственные за контроль соблюдения требований и выступавшие против него по другим причинам.

Во все более конкурентной глобальной среде, где лиги вроде Премьер-лиги или соревнования типа Лиги чемпионов УЕФА продолжают наращивать свое влияние и способность генерировать доходы, такие инициативы необходимы для обеспечения устойчивости и роста испанского футбола. Отказ от подобных возможностей затрудняет создание новых источников дохода, ограничивает возможности клубов для инвестиций и конкуренции, а также снижает распространенность экосистемы испанского футбола на международном уровне.

Наконец, мы хотим поблагодарить клубы за их готовность участвовать и сотрудничество в этом проекте, а также за их постоянную приверженность росту соревнования. Наша лига, как всегда, продолжит работать над тем, чтобы донести испанский футбол до каждого уголка мира, продвигая открытое, современное и конкурентное видение, которое выгодно клубам, игрокам и болельщикам», – говорится в заявлении.