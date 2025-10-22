43 гола забито в 9 матчах первого игрового дня 3-го тура ЛЧ

В первом игровом дне 3-го тура общего этапа ЛЧ забили 43 гола.

Среди матчей вторника больше всего мячей забито в игре «Байер » – «ПСЖ » (2:7) – девять.

Восемь голов было в матче ПСВ и «Наполи » (6:2), семь – в игре «Барселоны» и «Олимпиакоса » (6:1).

Шесть голов суммарно забили друг другу «Копенгаген» и «Боруссия» Дортмунд (2:4). Четыре гола случились в матчах «Юнион» – «Интер» (0:4) и «Арсенал» – «Атлетико» (4:0).

«Ньюкасл» забил три «Бенфике» (3:0), «Ман Сити» два – «Вильярреалу» (2:0).

Лишь матч «Кайрат» – «Пафос» завершился нулевой ничьей (0:0).