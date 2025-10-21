  • Спортс
  • «Ф-1» не возвращает «Росгонкам» 24 млн долларов аванса. Серия опасается связи промоутера Гран-при России с госбанком («Ведомости»)
«Ф-1» не возвращает «Росгонкам» 24 млн долларов аванса. Серия опасается связи промоутера Гран-при России с госбанком («Ведомости»)

В СМИ сообщили, что «Ф-1» опасается связи промоутера Гран-при России с госбанком.

Владеющая коммерческими правами на «Ф-1» компания Formula One World Championship Ltd (часть Formula One Group) отказывается возвращать промоутеру Гран-при России «Росгонкам» $24 млн аванса.

Как узнали «Ведомости» из материалов суда в Великобритании, в «Формуле-1» опасаются, что «Росгонки» все еще связаны с учредителем ВТБ или контролируются госбанком.

В марте 2022-го ВТБ вышел из «Росгонок», а в августе этого года промоутер Гран-при России подал на «Ф-1» в Высокий суд Англии и Уэльса за отмену этапа.  

«Росгонки» подали в суд на «Ф-1» и требуют 67 млн долларов за отмену Гран-при России-2022
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: «Ведомости»
