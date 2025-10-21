КХЛ. «Адмирал» примет «Северсталь», «Металлург» в гостях у «Сибири», «Салават» против «Трактора», «Спартак» сыграет с «Шанхаем»
В FONBET Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.
«Адмирал» примет «Северсталь», «Металлург» проведет гостевой матч с «Сибирью», «Салават Юлаев» будет противостоять «Трактору», «Спартак» сыграет с «Шанхаем».
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
