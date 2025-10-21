Игорь Семшов высказался по поводу нефутбольных людей в клубах.

Бывший хавбек ранее работал помощником тренера в тульском «Арсенале» и «Химках», главным тренером – в «Чайке».

– Сейчас есть амбиции поработать тренером или функционером?

– Всегда есть, но, к сожалению, во многих клубах работают нефутбольные люди. Они не понимают, что такое тренерство и команда.

Должно быть как раньше: человек выпускается из Высшей школы тренеров, ему дают минимум три года, чтобы он выстроил команду. Сейчас тренер две игры сыграл неудачно, и сразу убрали.

Нужно время, чтобы выстроить команду под себя, набрать футболистов, которых ты хочешь видеть. С удовольствием поработал бы тренером, если бы дали хотя бы два года.

Самое страшное, что сейчас все знают, как тренировать. Если даже в футбол не играли. Это болезнь нашего футбола.

Я учился у топ-тренеров России и зарубежья. Опыт у меня есть. Пока применить его не удается, потому что не все хотят нас видеть в тренерстве. По нефутбольным, на мой взгляд, причинам, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .