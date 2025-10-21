Семшов хочет тренировать: «Но во многих клубах нефутбольные люди. Дали бы хотя бы два года. Я учился у топ-тренеров России и зарубежья, но применить опыт не удается – не все хотят нас видеть»
Бывший хавбек ранее работал помощником тренера в тульском «Арсенале» и «Химках», главным тренером – в «Чайке».
– Сейчас есть амбиции поработать тренером или функционером?
– Всегда есть, но, к сожалению, во многих клубах работают нефутбольные люди. Они не понимают, что такое тренерство и команда.
Должно быть как раньше: человек выпускается из Высшей школы тренеров, ему дают минимум три года, чтобы он выстроил команду. Сейчас тренер две игры сыграл неудачно, и сразу убрали.
Нужно время, чтобы выстроить команду под себя, набрать футболистов, которых ты хочешь видеть. С удовольствием поработал бы тренером, если бы дали хотя бы два года.
Самое страшное, что сейчас все знают, как тренировать. Если даже в футбол не играли. Это болезнь нашего футбола.
Я учился у топ-тренеров России и зарубежья. Опыт у меня есть. Пока применить его не удается, потому что не все хотят нас видеть в тренерстве. По нефутбольным, на мой взгляд, причинам, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.