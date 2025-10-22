Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 6 очков и «+5» в 6 играх

Дмитрий Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».

Форвард «Коламбуса » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (5:1) – в большинстве с передачи Кирилла Марченко.

На счету 25-летнего Воронкова стало 6 (3+3) очков в 6 матчах в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Дмитрий (15:27) завершил игру с нейтральной полезностью. Он отметился 3 бросками в створ, 5 силовыми приемами и допустил 1 потерю.