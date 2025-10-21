  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ФИФА планирует провести один из чемпионатов мира в Боливии, заявил Инфантино: «Посмотрим, какой именно. В стране любят футбол, строится инфраструктура»
19

ФИФА планирует провести один из чемпионатов мира в Боливии, заявил Инфантино: «Посмотрим, какой именно. В стране любят футбол, строится инфраструктура»

Президент ФИФА заявил о готовности провести чемпионат мира в Боливии.

В понедельник Джанни Инфантино поучаствовал в торжественной церемонии открытия первого тренировочного комплекса Боливийской футбольной федерации (FBF) в Ла-Пасе, где будут размещаться сборные страны.

«Конечно, мы планируем провести здесь чемпионат мира по футболу. Посмотрим, о каком чемпионате мира пойдет речь, но с учетом строящейся здесь инфраструктуры и любви к футболу в этой стране, конечно, мы должны продолжать поддерживать [эту идею]», – сказал Инфантино.

«Нечеловеческие условия». Боливия теперь ждет соперников еще выше – 4150 метров над уровнем моря

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TyC Sports
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoСборная Боливии по футболу
logoвысшая лига Боливия
logoчемпионат мира
logoЧМ по футболу среди женщин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФИФА поможет восстановить все футбольные объекты в Газе, заявил Инфантино: «Роль футбола – поддерживать, объединять, давать надежду. Мы создадим возможности для детей»
1315 октября, 10:56
Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 28 марта в Катаре. Это обусловлено погодой, расстоянием и проживанием Инфантино в Дохе (Marca)
1914 октября, 08:43
Защитник «Акрона» и Боливии Роча об игре с Россией: «Исторический матч для нас. Мы должны выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА»
512 октября, 10:44
Главные новости
Холанд купил Lamborghini Huracán Sterrato за 250 тысяч фунтов мощностью 602 л.с. Коллекция суперкаров форварда «Ман Сити» оценивается в 10,5 млн фунтов
1925 минут назадФото
«Бавария» продлила контракт с Компани до 2029 года. Тренер победил в 49 из 67 матчей в клубе и выиграл Бундеслигу
3355 минут назад
«Реал» из-за матча «Барсы» и «Вильярреала» в США обратился в Национальный спортивный совет. «Мадрид» считает, что это нарушает принцип честности турнира
47сегодня, 10:01
Кейн, Мбаппе, Холанд – супербомбардиры борются за место в вашей команде Основы ЛЧ. Кого возьмете в состав на новый тур?
сегодня, 10:00Тесты и игры
«Спартаку» интересен Раков. Красно-белые хотят сохранить Пруцева и не рассматривают обмен с «Локомотивом» (Иван Карпов)
43сегодня, 09:46
Лапорта о матче в США: «Источник радости для болельщиков «Барсы» в этом регионе и способ продвинуть наш имидж в Америке, поездки куда каждый раз приносят нам прибыль»
42сегодня, 09:16
Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»
105сегодня, 09:10
Президент «Кайрата» о матче с «Реалом»: «Вся страна сплотилась, отвлеклись на месяц от забот – все-таки лучший клуб мира приезжал. Это не только спорт, но еще и репутация города и страны»
35сегодня, 08:52
«Арсенал» извинился перед «Атлетико» из-за отсутствия горячей воды на «Эмирейтс». Персонал стадиона решил проблему, но футболисты завершили тренировку раньше
32сегодня, 08:49
Быстров о Соболеве: «Будь я в «Зените», сказал бы: «Саш, иди ты ## ###, иди в другой клуб, выйди из компьютера». Вместо этого пешехода выпустите молодого воспитанника»
87сегодня, 08:37
Ко всем новостям
Последние новости
Кристенсен пропустит матч с «Олимпиакосом» из-за желудочно-кишечного заболевания. Ферран готов сыграть
18 минут назад
Власти Великобритании о том, что фанаты «Маккаби» не посетят матч с «Астон Виллой»: «Не потерпим антисемитизма. Неприемлемо, что игра стала предметом в руках тех, кто стремится нас разобщить»
19 минут назад
Агент Ракова о «Спартаке»: «Интереса нет от слова совсем – более того, «Локомотив» намерен предложить Вадиму новый контракт. Карпов в очередной раз обделался»
616 минут назад
Саввиди не будет руководить «Ростовом»: «Домыслы, не имеющие оснований. «Агроком» выступит спонсором клуба, если правительство региона сочтет это необходимым»
532 минуты назад
Радченко о Гарсии в «Спартаке»: «Станкович играл на высшем уровне, а этот где? Неясная кандидатура – и для меня тоже, хотя провел больше 15 лет в Испании»
940 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
540 минут назадLive
Симеоне перед матчем с «Арсеналом»: «У них есть четкая идентичность, они не пойдут на компромисс. «Атлетико» нужно нанести им урон»
4сегодня, 10:04
180 фанатов «Наполи» задержали в центре Эйндховена перед матчем с ПСВ из-за нарушения правил о собраниях. Столкновений между болельщиками не было (De Telegraaf)
5сегодня, 09:49
Агент Батракова о словах Кьеллини: «Игра на понижение – было сказано о высокой цене. Важно, что «Ювентус» смотрит за Алексеем»
7сегодня, 09:31
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 09:25