ФИФА планирует провести один из чемпионатов мира в Боливии, заявил Инфантино: «Посмотрим, какой именно. В стране любят футбол, строится инфраструктура»

Президент ФИФА заявил о готовности провести чемпионат мира в Боливии.

В понедельник Джанни Инфантино поучаствовал в торжественной церемонии открытия первого тренировочного комплекса Боливийской футбольной федерации (FBF) в Ла-Пасе, где будут размещаться сборные страны.

«Конечно, мы планируем провести здесь чемпионат мира по футболу. Посмотрим, о каком чемпионате мира пойдет речь, но с учетом строящейся здесь инфраструктуры и любви к футболу в этой стране, конечно, мы должны продолжать поддерживать [эту идею]», – сказал Инфантино.

