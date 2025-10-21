ФИФА планирует провести один из чемпионатов мира в Боливии, заявил Инфантино: «Посмотрим, какой именно. В стране любят футбол, строится инфраструктура»
Президент ФИФА заявил о готовности провести чемпионат мира в Боливии.
В понедельник Джанни Инфантино поучаствовал в торжественной церемонии открытия первого тренировочного комплекса Боливийской футбольной федерации (FBF) в Ла-Пасе, где будут размещаться сборные страны.
«Конечно, мы планируем провести здесь чемпионат мира по футболу. Посмотрим, о каком чемпионате мира пойдет речь, но с учетом строящейся здесь инфраструктуры и любви к футболу в этой стране, конечно, мы должны продолжать поддерживать [эту идею]», – сказал Инфантино.
«Нечеловеческие условия». Боливия теперь ждет соперников еще выше – 4150 метров над уровнем моря
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TyC Sports
