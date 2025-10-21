Российских лыжников и сноубордистов не допустили до международных соревнований

FIS не допустила российских лыжников и сноубордистов до международных стартов.

Об этом сообщила Ассоциация лыжных видов спорта России.

«Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выражает глубокое разочарование сегодняшним решением Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).



Это решение продолжает дискриминационную политику в отношении наших спортсменов, противоречащую основополагающему принципу политического нейтралитета, закрепленному в Уставе FIS.

АЛВСР продолжает решительно выступать за равное и справедливое отношение к нашим спортсменам.



Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путем обращения в судебные инстанции.

АЛВСР по-прежнему привержена принципам справедливости, недискриминации и равенства в спорте», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФЛГР.