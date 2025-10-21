Российских лыжников и сноубордистов не допустили до международных соревнований
Об этом сообщила Ассоциация лыжных видов спорта России.
«Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выражает глубокое разочарование сегодняшним решением Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).
Это решение продолжает дискриминационную политику в отношении наших спортсменов, противоречащую основополагающему принципу политического нейтралитета, закрепленному в Уставе FIS.
АЛВСР продолжает решительно выступать за равное и справедливое отношение к нашим спортсменам.
Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путем обращения в судебные инстанции.
АЛВСР по-прежнему привержена принципам справедливости, недискриминации и равенства в спорте», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФЛГР.