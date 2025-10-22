Сергачев набрал 1+2 в матче с «Колорадо» и стал 2-й звездой. Защитник «Юты» прервал серию из 6 игр без очков со старта сезона
Михаил Сергачев набрал 1+2 в матче с «Колорадо» и стал 2-й звездой.
Защитник «Юты» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:3 ОТ).
27-летний россиянин набрал первые очки в сезоне, прервав серию из 6 игр без результативных действий.
Его признали второй звездой встречи, первой звездой был назван автор победной шайбы Дилан Гюнтер.
Сегодня Сергачев (24:56) завершил матч с полезностью «+1» и отметился 4 бросками в створ.
