  Сергачев набрал 1+2 в матче с «Колорадо» и стал 2-й звездой. Защитник «Юты» прервал серию из 6 игр без очков со старта сезона
Сергачев набрал 1+2 в матче с «Колорадо» и стал 2-й звездой. Защитник «Юты» прервал серию из 6 игр без очков со старта сезона

Михаил Сергачев набрал 1+2 в матче с «Колорадо» и стал 2-й звездой.

Защитник «Юты» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:3 ОТ). 

27-летний россиянин набрал первые очки в сезоне, прервав серию из 6 игр без результативных действий.

Его признали второй звездой встречи, первой звездой был назван автор победной шайбы Дилан Гюнтер. 

Сегодня Сергачев (24:56) завершил матч с полезностью «+1» и отметился 4 бросками в створ. 

