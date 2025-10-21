95

Матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами отменен

«Барселона» и «Вильярреал» не сыграют в США.

Как сообщает Marca, встреча 17-го тура Ла Лиги, которая должна была состояться в Майами 20 декабря, отменена.

Ла Лига заявила, что после переговоров с организатором встречи тот принял решение отменить проведение события из-за неопределенности, возникшей в Испании в последние недели.

Ранее клубы Ла Лиги в знак протеста против игры «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами стояли неподвижно 15 секунд в начале матчей прошлого тура. 

Лапорта о вмешательстве «Реала» в вопрос матча в США: «Мы привыкли к таким вещам – они могут делать то, что считают нужным. Устроим настоящий праздник болельщикам в Майами»

Тебас о словах Карвахаля про матч Ла Лиги в США: «Фальсификацией турнира скорее показались ролики ТВ «Реала», давящие на арбитров»

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?1971 голос
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoВильярреал
logoМЛС
календарь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дьокереш забил впервые за 10 матчей – 2 гола «Атлетико» в ЛЧ
11 минуту назад
Лига чемпионов. «Арсенал» против «Атлетико», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Барса» забила 6 голов «Олимпиакосу», «Кайрат» сыграл 0:0 с «Пафосом»
62321 минуту назадLive
Матч «Барселоны» с «Вильярреалом» в США отменен из-за «неопределенности в Испании в последние недели»: «Ла Лига сожалеет, что беспрецедентный проект не будет реализован»
2222 минуты назад
За фолы Забарного судья назначил 2 пенальти в пользу «Байера» в матче с «ПСЖ». Украинец получил прямую красную во 2-м эпизоде, у немецкой команды удален Андрих
4431 минуту назад
Эндрик пнул бутылку, узнав, что не сыграет с «Хетафе». Это стало «последней каплей» для форварда «Реала» – он готов уйти в аренду в январе
4542 минуты назад
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, ЦСКА – с «Динамо» Махачкала
2954 минуты назад
ЦСКА выиграл группу с «Локомотивом», «Балтикой» и «Акроном» в Кубке России
1155 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА одолел «Акрон», «Спартак» победил «Динамо» Махачкала, «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду
508сегодня, 19:32
Холанд забил в 12 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии. У форварда 22 гола на отрезке
18сегодня, 19:31
Пока нынешний «Арсенал» бодается с «Атлетико», выиграй футболку непобедимого «Арсенала» 2004 в нашей новой игре!
сегодня, 19:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Юнион» – «Интер». 0:4 – у Эспозито гол и ассист, Чалханоглу реализовал пенальти, Думфрис и Лаутаро забили. Онлайн-трансляция
62 минуты назадLive
«Арсенал» – «Атлетико». 4:0 – Дьокереш сделал дубль. Онлайн-трансляция
256 минут назадLive
«Байер» – «ПСЖ». 2:6 – Дембеле забил, у Хвичи 1+1, Дуэ сделал дубль, Андрих и Забарный удалены. Онлайн-трансляция
468 минут назадLive
«Гарсия – лучший кандидат для «Спартака», ситуацию надо довести до абсурда. Люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, грызет штанги». Губерниев об испанце
311 минут назад
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. 1:1 – Антон забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встречается с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
613 минут назадLive
«Ни в одном чемпионате такое не назначили бы. Не хотелось бы видеть настолько легковесные пенальти в нашей хорошей и серьезной лиге». Лапочкин о 1-м голе «Акрона» ЦСКА
214 минут назад
Вратарь «Акрона» Тереховский о 1-м голе ЦСКА: «Вы же не с телефона смотрите, у вас столько ракурсов. Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»
717 минут назад
ПСВ – «Наполи». 2:1 – Сайбари забил с паса Тила, у Буонджорно автогол. Онлайн-трансляция
220 минут назадLive
Азербайджанские СМИ приписали Вальверде слова, что «Атлетик» может победить «Карабах» 9:0. Эрнесто опроверг: «Можете представить, чтобы какой-нибудь тренер сказал такое? Возмутительно»
951 минуту назад