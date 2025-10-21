Матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами отменен

«Барселона» и «Вильярреал» не сыграют в США.

Как сообщает Marca, встреча 17-го тура Ла Лиги, которая должна была состояться в Майами 20 декабря, отменена.

Ла Лига заявила, что после переговоров с организатором встречи тот принял решение отменить проведение события из-за неопределенности, возникшей в Испании в последние недели.

Ранее клубы Ла Лиги в знак протеста против игры «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами стояли неподвижно 15 секунд в начале матчей прошлого тура.

