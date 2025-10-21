Матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами отменен
«Барселона» и «Вильярреал» не сыграют в США.
Как сообщает Marca, встреча 17-го тура Ла Лиги, которая должна была состояться в Майами 20 декабря, отменена.
Ла Лига заявила, что после переговоров с организатором встречи тот принял решение отменить проведение события из-за неопределенности, возникшей в Испании в последние недели.
Ранее клубы Ла Лиги в знак протеста против игры «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами стояли неподвижно 15 секунд в начале матчей прошлого тура.
Лапорта о вмешательстве «Реала» в вопрос матча в США: «Мы привыкли к таким вещам – они могут делать то, что считают нужным. Устроим настоящий праздник болельщикам в Майами»
Тебас о словах Карвахаля про матч Ла Лиги в США: «Фальсификацией турнира скорее показались ролики ТВ «Реала», давящие на арбитров»
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости