Американская армия стала официальным спонсором сборной Федерации лыж и сноуборда США

Армия США стала официальным партнером Федерации лыж и сноуборда США.

В рамках партнерства спортсмены будут носить нашивки американской армии на верхней одежде.

Армия будет спонсировать спортсменов в олимпийском сезоне-2025/26, а также присутствовать на финале Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Лейк-Плэсиде 20-22 марта 2026 года.