Американская армия стала официальным спонсором сборной Федерации лыж и сноуборда США
Армия США стала официальным партнером Федерации лыж и сноуборда США.
В рамках партнерства спортсмены будут носить нашивки американской армии на верхней одежде.
Армия будет спонсировать спортсменов в олимпийском сезоне-2025/26, а также присутствовать на финале Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Лейк-Плэсиде 20-22 марта 2026 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: US Ski and Snowboard
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости