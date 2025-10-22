Лука Дончич был близок к трипл-даблу (43+12+9) в проигранном матче с «Голден Стэйт»

Лука Дончич ярко начал чемпионат.

Словенский разыгрывающий был близок к трипл-даблу, но не смог спасти свою команду от поражения (109:119).

В активе Дончича 43 очка, 12 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Словенец реализовал 17 из 27 бросков с игры и 7 из 10 с линии, но попал только 2 из 10 трехочковых.

Защитник Остин Ривз добавил 26 очков (9 из 16 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 7 из 10 с линии), 5 подборов, 9 передач и 2 перехвата.

На счету центрового Деандре Эйтона 10 очков (5 из 7 с игры), 6 подборов и 1 блок-шот за 34 минуты.

Защитник Маркус Смарт отыграл 23 минуты, набрав 9 очков, и стал единственным в команде с положительным показателем «плюс/минус» («+2»).