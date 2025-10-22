Видео
6

Лука Дончич был близок к трипл-даблу (43+12+9) в проигранном матче с «Голден Стэйт»

Лука Дончич ярко начал чемпионат.

Словенский разыгрывающий был близок к трипл-даблу, но не смог спасти свою команду от поражения (109:119).

В активе Дончича 43 очка, 12 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Словенец реализовал 17 из 27 бросков с игры и 7 из 10 с линии, но попал только 2 из 10 трехочковых.

Защитник Остин Ривз добавил 26 очков (9 из 16 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 7 из 10 с линии), 5 подборов, 9 передач и 2 перехвата.

На счету центрового Деандре Эйтона 10 очков (5 из 7 с игры), 6 подборов и 1 блок-шот за 34 минуты.

Защитник Маркус Смарт отыграл 23 минуты, набрав 9 очков, и стал единственным в команде с положительным показателем «плюс/минус» («+2»).

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?648 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДеандре Эйтон
logoЛука Дончич
logoНБА
logoОстин Ривз
logoЛейкерс
logoМаркус Смарт
logoГолден Стэйт
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ник Янг: «Если Деандре Эйтон не понимает, как ставить заслоны и забирать отскоки, ему не место в лиге»
918 октября, 17:33
Лука Дончич: «На тренировках мы играли в защите более жестко. Надо поработать над этим»
118 октября, 13:53
Гэйб Винсент займет место травмированного Леброна Джеймса в стартовой пятерке «Лейкерс» на первый матч сезона
818 октября, 09:20
Главные новости
Джош Харт и Митчелл Робинсон не сыграют против «Кливленда»
10 минут назад
Джимми Батлер и Стеф Карри набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Лейкерс»
22 минуты назадВидео
Дрэймонд Грин получил техническое замечание на скамейке, но удержался от второго в стычке с Джарредом Вандербилтом
43 минуты назадВидео
Маркус Смарт получил неспортивный фол за опасные действия против Стефа Карри
2сегодня, 04:59Видео
НБА возвращается! 35+5+5 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» справиться с «Хьюстоном» в овертайме, 43+12+9 Дончича не спасли «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт»
346сегодня, 04:50
Мэт Ишбиа – Биллу Симмонсу: «Ты бы не поставил на то, что у «Санз» будет худшая защита»
1сегодня, 04:46
«Это жизнь. Они сделали это не специально». Судьи не заметили попытку Кевина Дюрэнта взять отсутствующий у команды тайм-аут в конце овертайма
сегодня, 04:35Видео
Кевин Дюрэнт набрал 23 очка и 9 подборов в дебютном официальном матче за «Хьюстон»
сегодня, 04:25Видео
Дабл-дабл Алперена Шенгюна (39+11+7) не спас «Хьюстон» от поражения в игре с «Оклахомой»
2сегодня, 04:15Видео
35+5+5 от Шэя Гилджес-Александера принесли «Тандер» победу над «Рокетс» в овертайме
1сегодня, 04:03Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» отслеживает варианты разыгрывающих из НБА, но при этом готов рассмотреть и кандидатуру Ника Калатеса
3вчера, 20:58
Еврокубок. Трехочковый Энтони Брауна под сирену помог «Бешикташу» обыграть «Ульм», «Арис» уступил «Манресу» и другие результаты
вчера, 19:43
«Олимпиакос» предлагает Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов
2вчера, 18:21
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» разгромило московское и другие результаты
вчера, 18:06
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
вчера, 15:04
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
вчера, 14:52
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
вчера, 13:16
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
3вчера, 11:53
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
вчера, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
вчера, 08:59