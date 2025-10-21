«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, ЦСКА – с «Динамо» Махачкала
ЦСКА избежал встречи со «Спартаком» в первом раунде Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Команда Фабио Челестини победила «Акрон» (3:2) в заключительном туре группового этапа и гарантировала себе первое место в квартете D. Ее соперником станет «Динамо» Махачкала, занявшее вторую строчку в группе C.
«Локомотив», финишировавший следом за ЦСКА, встретится в плей-офф со «Спартаком».
