Овечкин набрал 5-е очко в сезоне – передача в матче с «Сиэтлом» за 16:00

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Сиэтлом» (4:1).

На 22-й минуте капитан «Вашингтона» ассистировал Джейкобу Чикрану, который реализовал большинство (3:0).

Овечкин набрал 5-е (1+4) очко в сезоне, всего он провел 7 игр.

Сегодня за 16:00 (2:39 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот (5 было заблокировано, 2 – мимо), 1 силовой прием, полезность – «0».