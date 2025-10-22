35+5+5 от Шэя Гилджес-Александера принесли «Тандер» победу над «Рокетс» в овертайме
Шэй Гилджес-Александер начал сезон с победы.
«Оклахома» справилась с «Хьюстоном» в двойном овертайме (125:124) в матче претендентов на лидерство в Западной конференции.
На счету MVP прошлого сезона 35 очков, 5 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 47 минут на площадке. Разыгрывающий реализовал 12 из 26 бросков с игры, 1 из 9 трехочковых и 10 из 14 штрафных.
В матче не принимал участия восстанавливающийся после операции на запястье форвард Джейлен Уильямс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
