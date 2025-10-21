«Бавария» продлила контракт с Компани до 2029 года. Тренер победил в 49 из 67 матчей в клубе и выиграл Бундеслигу

«Бавария» и Венсан Компани подписали новый контракт.

Мюнхенский клуб продлил соглашение с 39-летним специалистом до 30 июня 2029 года.

Предыдущий договор главного тренера команды действовал до июня 2027 года.

Венсан Компани возглавляет «Баварию» с июля 2024 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в прошлом сезоне.

На данный момент мюнхенцы при Компани провели 67 матчей (49 побед, 9 ничьих, 9 поражений). Этот сезон команда начала с 11 побед подряд во всех турнирах.