  Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»
19

Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»

Юрий Семин высказался против ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

– Новый лимит улучшит качество иностранцев, которых станут везти в РПЛ?

– Ни один лимит не давал пользу. Особенно в футболе. Ну какая разница – одним легионером больше или меньше? А зачем болельщикам, чтобы играли более слабые футболисты? Лучше обратите внимание на детско-юношеский футбол.

Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде. Тренер же не враг себе. Какой специалист не поставит Батракова? Или Кисляка с Глебовым? Никто этого не сделает. Они ничьи места не занимают. А вот те, кто привозят некачественных иностранцев, занимают не свои места. Вот им нужно сменить профессию.

– Для вас лучше, чтобы лимита не было вообще?

– Вот как есть сейчас, так оно и должно какое-то время работать. Нельзя каждый год менять лимит. Как запретить привозить некачественных иностранцев – это вопрос, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

«Клубы потратили на легионеров годовой бюджет города». Дегтярев пытается объяснить новый лимит

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
