  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович не уйдет из «Спартака»: «Я тренер великого клуба, это сложно. Я тот, кто никогда не сдается. Я горжусь, что здесь работаю, чувствую себя как дома»
Станкович не уйдет из «Спартака»: «Я тренер великого клуба, это сложно. Я тот, кто никогда не сдается. Я горжусь, что здесь работаю, чувствую себя как дома»

Деян Станкович не планирует уходить из «Спартака».

– Много слухов, что вы покинете «Спартак». Может быть такое, что это был последний матч для вас?

– Для всех тренеров ситуация одинаковая. Есть множество примеров, это часть нашей работы. Это то, за что мы ее любим.

Бывают разные типы тренеров. Я тот тренер, который никогда не сдается. И не сдамся. Журналисты пишут то, что хотят, тренер должен выполнять свои задачи.

Я являюсь тренером великого клуба, это сложно. Создается много давления, но я не сдаюсь. Решение в любом случае принимает клуб. Что случится завтра‑послезавтра – будет решать клуб. Такая же ситуация была у меня в «Сампдории», «Ференцвароше».

Было много имен. Такое происходит каждую неделю.

Команда билась в меньшинстве в матче с «Ростовом». Я горжусь, что работаю в таком клубе. И сколько это продлится, неизвестно. Здесь я чувствую себя как дома, – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
