Чинахов набрал 1-е очко в сезоне – за передачу в матче с «Далласом». У него 2 броска, 1 хит и «+1» за 10:16
Егор Чинахов набрал 1-е очко в сезоне – за передачу в матче с «Далласом».
Форвард «Коламбуса» ассистировал при шайбе Дэнтона Матейчука в третьем периоде игры регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (5:1).
В 3 матчах в сезоне на счету 24-летнего россиянина 1 (0+1) балл при нейтральной полезности и среднем времени на льду 08:41.
Сегодня Чинахов (10:16) завершил встречу с полезностью «+1». Он отметился 2 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом.
По ходу межсезонья стало известно, что хоккеист запрашивал обмен из «Коламбуса».
Также появилась информация, что новым агентом Егора вместо Шуми Бабаева стал Рик Комаров.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
