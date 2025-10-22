Чинахов набрал 1-е очко в сезоне – за передачу в матче с «Далласом». У него 2 броска, 1 хит и «+1» за 10:16

Егор Чинахов набрал 1-е очко в сезоне – за передачу в матче с «Далласом».

Форвард «Коламбуса» ассистировал при шайбе Дэнтона Матейчука в третьем периоде игры регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (5:1).

В 3 матчах в сезоне на счету 24-летнего россиянина 1 (0+1) балл при нейтральной полезности и среднем времени на льду 08:41.

Сегодня Чинахов (10:16) завершил встречу с полезностью «+1». Он отметился 2 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом.

По ходу межсезонья стало известно , что хоккеист запрашивал обмен из «Коламбуса ».

Также появилась информация , что новым агентом Егора вместо Шуми Бабаева стал Рик Комаров.