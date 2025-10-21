Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова, Калмыкова, Рощина и Васильева выступят в квалификации

Гимнастки Мельникова, Калмыкова, Рощина и Васильева выступят в квалификации ЧМ.

Турнир проходит в Джакарте (Индонезия). 21 октября завершится женская квалификация в индивидуальном многоборье и в отдельных видах.

Российские гимнастки выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025

Джакарта, Индонезия

Женщины

Квалификация

Начало – 6:00 по московскому времени (последняя группа стартует в 16:00)

Индивидуальное многоборье (после 5 групп из 10)

1. Айко Сугихара (Япония) – 54,099

2. Кайлия Немур (Алжир) – 53,865

3. Далси Кейлор (США) – 52,765

Российские участницы: Ангелина Мельникова , Анна Калмыкова , Людмила Рощина , Лейла Васильева .

ПРИМЕЧАНИЕ: в финал многоборья проходят 24 лучших гимнастки (только те, кто выступил на всех снарядах), в отдельных видах – по 8. До финалов допускаются максимум по две спортсменки от одной национальной федерации.

Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте