Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова, Калмыкова, Рощина и Васильева выступят в квалификации
Турнир проходит в Джакарте (Индонезия). 21 октября завершится женская квалификация в индивидуальном многоборье и в отдельных видах.
Российские гимнастки выступают в нейтральном статусе.
Джакарта, Индонезия
Женщины
Квалификация
Начало – 6:00 по московскому времени (последняя группа стартует в 16:00)
Индивидуальное многоборье (после 5 групп из 10)
1. Айко Сугихара (Япония) – 54,099
2. Кайлия Немур (Алжир) – 53,865
3. Далси Кейлор (США) – 52,765
Российские участницы: Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Лейла Васильева.
ПРИМЕЧАНИЕ: в финал многоборья проходят 24 лучших гимнастки (только те, кто выступил на всех снарядах), в отдельных видах – по 8. До финалов допускаются максимум по две спортсменки от одной национальной федерации.
