Вероника Степанова: «Моя страна идет верным курсом. Если это причина, по которой меня не допускают к международным соревнованиям, это цена, которую я готова заплатить»

Лыжница Степанова высказалась о недопуске россиян к международным соревнованиям.

Сегодня Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям.

«Они думают, что наказывают нас, а в реальности наказывают себя. Рейтинги, доходы и, главное, будущее лыжного спорта пострадает, не выиграет никто.

FIS в очередной раз показал, что нуждается в радикальной реформе, и уверена, президент Элиаш этим занимается. Желаю ему успеха. Мы еще увидимся на обновленном Кубке мира.

А вообще, все очень просто: Путин – мой президент, и моя страна идет верным курсом. И если это причина, по которой какие-то мутные персонажи без имени не допускают меня к международным соревнованиям, то это та цена, которую я готова заплатить», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова.