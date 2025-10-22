Бардаков набрал 1-е очко в НХЛ – за передачу в матче с «Ютой». У форварда «Колорадо» 2 хита и 25% на точке за 05:57
Захар Бардаков набрал 1-е очко в НХЛ – за передачу в матче с «Ютой».
Форвард «Колорадо» выступил одним из ассистентов при шайбе Кэйла Макара в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Мамонтом» (4:3 ОТ).
Это была вторая игра 24-летнего россиянина в лиге.
Сегодня Бардаков (05:57) применил 2 силовых приема и показал 25% эффективности на вбрасываниях (выиграл 1 из 4).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
