Совет FIS проголосовал против допуска россиян к олимпийским квалификационным соревнованиям

Российские и белорусские лыжники не будут допущены к олимпийской квалификации.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов (FIS).

«Совет FIS проголосовал за недопуск спортсменов в индивидуальном нейтральном статусе (AIN) к квалификационным соревнованиям к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане.

Статус AIN был разработан Международным олимпийским комитетом в качестве возможного пути для участия спортсменов из России и Беларуси в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

При этом каждая международная федерация сохраняет за собой право самостоятельно решать, допускать ли этих спортсменов к участию к квалификации или нет», – говорится в сообщении пресс-службы.