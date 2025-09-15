Поражение ЦСКА и нули «Зенита», крах «МЮ» в дерби, победа «Ливерпуля» на 95-й, 6:0 от «Барсы», золото Угуева и Мельниковой, Германия выиграла Евробаскет, Федотов обменян в «Коламбус» и другие новости

1. В 8-м туре Мир РПЛ ЦСКА вдевятером (удалили Гайича и Алвеса) уступил «Ростову» в гостях (0:1), пропустив после ошибки Игоря Акинфеева, а «Зенит» не сумел забить «Балтике» (0:0), сыграв вничью уже четвертый матч в чемпионате. Зато «Крылья Советов» победили в лиге впервые за пять матчей – 2:0 с «Сочи».

2. КХЛ. СКА забил 6 голов «Ладе», «Трактор» обыграл «Сочи», «Торпедо» победило «Спартак», «Локомотив» проиграл «Нефтехимику», «Ак Барс» уступил «Металлургу».

3. В АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0) с дублем Холанда, а «Ливерпуль» на 95-й минуте вырвал победу у «Бернли» (1:0) – Салах забил с пенальти.

4. «Барселона» разнесла «Валенсию» в 4-м туре Ла Лиги – 6:0! Левандовски, Фермин и Рафинья сделали дубли, у Рэшфорда ассист, у Ольмо две голевые. Каталонцы обыграли валенсийцев со счетом 6:0, 5:0 и 7:1 в 2025 году, впервые с 2010-го забив одному сопернику 18+ голов за год.

5. Евробаскет-2025. Германия обыграла Турцию в финале и стала чемпионом Европы . Разыгрывающий защитник Деннис Шредер признан MVP турнира.

6. Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Джефферсон и Севилл победили на 100 м , Оллман – в метании диска, Дэвис-Вудхолл – в прыжках в длину, Грессье – на 10 000 м.

Облик Севилл взял первое золото чемпионата мира на 100 м в карьере, а Мелисса Джефферсон выиграла с результатом 10,61 – только три спортсменки в истории бежали быстрее.

7. Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер на 47-м году жизни .

8. Дебютный гол 40-летнего Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей» – 1:0. Меньян получил травму.

9. «Филадельфия» обменяла вратаря Ивана Федотова в «Коламбус» на выбор в 6-м раунде драфта-2026.

10. Чемпионат России по регби. «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом», «Стрела-Ак Барс» уступила «Енисею-СТМ» и другие результаты.

11. 🥇 Россиянин Заур Угуев завоевал золото на чемпионате мира по вольной борьбе.

12. Гимнастка Ангелина Мельникова взяла золото на бревне и серебро в вольных упражнениях на турнире в Париже.

13. Заключительный этап веломногодневки «Вуэльта» отменен из-за выхода пропалестинских активистов на трассу . Датчанин Йонас Вингегор досрочно признан победителем общего зачета.

14. Киберспортивная команда Falcons с 20-летним россиянином из Можайска Станиславом Потораком выиграла чемпионат мира по Доте и заработала 1,14 млн долларов.

15. «Большая швейцарка». Фируджа, Ниманн, Гири, Каймер и Блюбаум лидируют за тур до конца, Непомнящий лишился шансов на победу .

16. Наойя Иноуэ единогласным решением судей победил Муроджона Ахмадалиева и сохранил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе.

Цитаты дня.

Анчелотти о календаре: «КЧМ нанес невероятный ущерб игрокам . ФИФА и УЕФА хотят все больше матчей. Сборные пострадают, но ЧМ – единственный турнир, который будет смотреть весь мир»

Роберт Левандовски: «Я выиграл все, кроме «Золотого мяча». Верю, что мог бы его получить, но не могу это изменить . В футболе многое зависит от политики»

Кобелев о красной Станковича: «Надо наказывать максимально! Он думает, что тут все сойдет ему с рук? Пусть попробует такое поведение в Сербии или Италии »

Елена Вайцеховская: «Из всех ярких фигуристок, недавно завершивших карьеру, Медведева сумела наиболее органично влиться в новую жизнь »