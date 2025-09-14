Наойя Иноуэ победил Муроджона Ахмадалиева и сохранил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе

В Нагое (Япония) прошел вечер бокса, главным событием которого стал 12-раундовый поединок между Наойя Иноуэй (31-0) и Муроджоном Ахмадалиевым (14-2).

Иноуэ победил единогласным решением судей (117-111, 118-110 – дважды) и сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе.

Иноуэ в шестой раз защитил титулы WBC и WBO, в пятый раз – пояса WBA, IBF и The Ring.

