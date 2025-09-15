«Барселона» обыграла «Валенсию» 6:0, 5:0 и 7:1 в 2025 году. Каталонцы впервые с 2010-го забили одному сопернику 18+ голов за год

«Барселона» трижды в 2025 году разгромила «Валенсию».

В воскресенье команда Ханси Флика забила шесть безответных голов в матче 4-го тура Ла Лиги .

6 февраля этого года «блауграна» обыграла «Валенсию» со счетом 5:0 в Кубке Испании, а 26 января – со счетом 7:1 в чемпионате.

В последний раз «Барселона » забивала одному сопернику 18+ голов за год в 2010-м – тогда «Севилья» пропустила 19 раз за 7 игр. Всего подобных случаев было в истории каталонского клуба шесть.

Абсолютный рекорд – 21 мяч в ворота «Бетиса» за четыре матча в 1959-м. Лучший результат за три игры – 19 голов «Малаге» в 1952-м.