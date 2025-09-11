Чемпионат России по регби. «Красный Яр» сыграет с «ВВА-Подмосковьем», «Металлург» встретится со «Славой» и другие матчи
С 13 по 14 сентября пройдут матчи 13-го тура PARI чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
13-й тур
13 сентября
Красный Яр – ВВА-Подмосковье – 12.30
Прямая трансляция – здесь.
Металлург – Слава – 14.30
Прямая трансляция – здесь.
14 сентября
Динамо – Локомотив – 17.00
Прямая трансляция – здесь.
Стрела-Ак Барс – Енисей-СТМ – 19.00
Прямая трансляция – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Прямые трансляции регби на Спортсе’‘
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
