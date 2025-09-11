  • Спортс
Чемпионат России по регби. «Красный Яр» сыграет с «ВВА-Подмосковьем», «Металлург» встретится со «Славой» и другие матчи

С 13 по 14 сентября пройдут матчи 13-го тура PARI чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

13-й тур

13 сентября

Красный Яр – ВВА-Подмосковье – 12.30

Прямая трансляция – здесь.

Металлург – Слава – 14.30

Прямая трансляция – здесь.

14 сентября

Динамо – Локомотив – 17.00

Прямая трансляция – здесь.

Стрела-Ак Барс – Енисей-СТМ – 19.00

Прямая трансляция – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
