«Вуэльта». 21-й этап. Гонщики проедут 111,6 км по равнинному маршруту
«Вуэльта Испании-2025»
21-й этап
Алальпардо – Мадрид
111,6 км
Начало – 17:51 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 20-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 72.53,57
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 1,16
3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 3,11
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,41
6. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 5,55
5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 7,23
8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 7,45
7. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 7,50
9. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 9,48
10. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 12,16...
79. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.58,48