«Вуэльта». 21-й этап. Гонщики проедут 111,6 км по равнинному маршруту

14 сентября пройдет заключительный этап веломногодневки «Вуэльта Испании».

«Вуэльта Испании-2025»

21-й этап

Алальпардо – Мадрид

111,6 км

Профиль/Карта

Начало – 17:51 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 72.53,57

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 1,16

3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 3,11

4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,41

6. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 5,55

5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 7,23

8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 7,45

7. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 7,50

9. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 9,48

10. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 12,16...

79. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.58,48

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
