  • Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Угуев поборется за золото в весовой категории до 61 кг
Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Угуев поборется за золото в весовой категории до 61 кг

Российский борец Угуев поборется за золото на чемпионате мира-2025 в Загребе.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025

Загреб, Хорватия

Вольная борьба

До 61 кг

Финал

Начало – после 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Заур Угуев (Россия) – Ахмад Мохаммаднежад (Иран)

Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Заур Угуев
результаты
logoсборная России по борьбе
вольная борьба
сборная Ирана
Чемпионат мира по борьбе
