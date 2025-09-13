Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Угуев поборется за золото в весовой категории до 61 кг
Российский борец Угуев поборется за золото на чемпионате мира-2025 в Загребе.
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025
Загреб, Хорватия
Вольная борьба
До 61 кг
Финал
Начало – после 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Заур Угуев (Россия) – Ахмад Мохаммаднежад (Иран)
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
